Grzegorz Schetyna: Nierealne propozycje Biedronia. Koncert życzeń

- Można obiecać wszystko, ale trzeba się liczyć z tym, że wyborcy będą pytać, skąd weźmie na to pieniądze - podsumował konwencję partii Roberta Biedronia szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

W nowym sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN partia Wiosna Roberta Biedronia zdobyła 14 proc. głosów. "Wiosna dzięki Wam rozkwita" - cieszył się na Twitterze Robert Biedroń, na wieść o wynikach sondażu.

Wynik nowego ugrupowania skomentował w TOK FM lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - Pierwszy sondaż po spektakularnej konwencji zawsze jest dobry - powiedział.

Zdaniem Schetyny obietnice Biedronia są nierealne. Jednym z takich postulatów jest całkowite odejście od energii pochodzącej z węgla do 2035 roku.

- Oczywiście, że to jest nierealne i to mówią eksperci energetyczni. To jest absurdalne. Jeżeli ktoś mówi, że powietrze będzie czyste, bo zamkniemy kopalnie w 2035 roku, to jak będą funkcjonować elektrownie, które dzisiaj pracują na węgiel? Jeszcze więcej węgla będziemy sprowadzać z Rosji, z Ameryki, czy z Chin? - mówił.



Schetyna uważa, że ważne jest, by Wiosna nie chciała walczyć z opozycją. - Jeżeli będzie wchodzić w konflikt z partiami opozycyjnymi i tutaj będzie szukać wroga i przeciwnika, to uważam, że to nie jest najlepszy wariant - ocenił.