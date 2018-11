Neumann o radnym Kałuży: Judasz, sprzedał się za srebrniki

- Ten rząd do tej pory kojarzył się z bajkami na slajdach Mateusza Morawieckiego, potem z kłamstwami, teraz z korupcją - mówił w TVN24 szef klubu PO Sławomir Neumann, komentując poparcie przez radnego Koalicji Obywatelskiej, Wojciecha Kałużę, PiS-u w sejmiku województwa śląskiego co dało PiS-owi większość w tym sejmiku.

Dzień przed poparciem PiS-u przez Kałużę Koalicja Obywatelska, PSL i SLD porozumiały się w sprawie koalicji w sejmiku śląskim, która miała dać tej koalicji większość. Odejście Kałuży zmieniło jednak układ sił na Śląsku.

Poniżej dalsza część artykułu

- To skandal, absolutny skandal - mówił Neumann w TVN24. - To Judasz, za srebrniki się sprzedał - dodał nazywając całą sprawę "korupcją polityczną". - Kałuża został kupiony z klubu opozycyjnego i za korzyści przeszedł do was - dodał zwracając się do biorącego udział w audycji Tadeusza Cymańskiego ze Zjednoczonej Prawicy. Na uwagę, że w jednej z poprzednich kadencji Sejmu do PO przeszedł m.in. Bartosz Arłukowicz, poseł klubu Lewicy, Neumann odparł, że tamta zmiana barw partyjnych nie zmieniała układu sił w Sejmie.

- Nie ma świętych, takie rzeczy się zdarzają i zdarzały - replikował Cymański. A rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski ostrzegł, że język używany w tej sprawie przez opozycję jest "tak brutalny, że aż niepoważny" i dodał, że może on doprowadzić do tragedii - takiej jak w 2011 roku, gdy doszło do ataku na biuro europosła PiS Janusza Wojciechowskiego, w którym zginął pracownik biura, Marek Rosiak.

- Kałuża został radnym województwa śląskiego, a nie Platformy, czy Nowoczesnej. Składając przysięgę radnego mówił o tym, że będzie robił wszystko dla dobra województwa śląskiego. Poza tym z tego co pamiętam, te wybory do sejmiku wygrał PiS - dodał.

- To był o jeden krok za daleko. Na Śląsku najbliższe wybory przegracie strasznie - ostrzegał z kolei Krzysztof Hetman z PSL.