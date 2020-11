Bundesliga: Erling Haaland goni Roberta Lewandowskiego

To miało być miłe popołudnie w Monachium. Hansi Flick po raz 50. usiadł na ławce Bayernu. Uczcić jubileusz miała wygrana z Werderem. To jeden z ulubionych przeciwników Roberta Lewandowskiego (więcej goli strzelił tylko Wolfsburgowi i Schalke), w ubiegłym sezonie zespół z Bremy ledwo obronił się przed spadkiem, ale zamiast łatwego zwycięstwa mistrzów Niemiec były nerwy i zgrzytanie zębami.

Po pierwszej połowie Bawarczycy przegrywali 0:1, nie oddali ani jednego strzału na bramkę, a polski as mógł się poczuć jak podczas ostatnich meczów reprezentacji Polski, nie miał okazji do zdobycia gola. Remis uratował Kingsley Coman, Bayern pozostał liderem, ale Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen tracą do niego już tylko punkt.