Liga Mistrzów. Kopciuszek z Bergamo wraca na bal

Mało brakowało, by teraz Królewscy nie wyszli nawet z grupy. O awans musieli walczyć do ostatniej kolejki, zawdzięczają go dwóm bramkom Karima Benzemy. Francuz ma już swoje lata (w grudniu obchodził 33. urodziny), ale to on do spółki z Sergio Ramosem wciąż nadaje ton drużynie. Problem w tym, że przed tygodniem doznał kontuzji i w Bergamo trzeba będzie polegać na innych.