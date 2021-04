Legia - Lech: Słaby mecz bez bramek

Oglądając w sobotę mecz Śląsk – Lechia, widziałem dwóch trenerów, którzy wiedzą, czego chcą. Jacek Magiera i Piotr Stokowiec mają już dość doświadczenia i wiedzy, by budować z sukcesami drużyny ligowe. Magiera mógł to zrobić już wcześniej, ale brutalnie przerwano mu pracę w Legii. Stokowiec chyba zdołał przekonać szefów Lechii, że nadmierna rotacja graczy i promowanie ich kosztem drużyny się nie opłaca. W rezultacie Lechia może zakończyć rozgrywki na podium. Śląsk też jest na dobrej drodze.

Mecz Śląsk – Lechia chciało się oglądać, widać było, że zawodnicy grają według planów opracowanych przez trenerów, a nie biegają bezładnie i nie kopią piłki, byle dalej. Ale, jak to w piłce bywa, można planować, analizować możliwości swoje i przeciwnika, ale nie można przewidzieć, że czołowy gracz, z przeszłością w reprezentacji Polski, Club Brugge i Sankt Pauli odda piłkę przeciwnikowi. To właśnie przydarzyło się Waldemarowi Sobocie, co kosztowało Śląsk stratę bramki i punktów.