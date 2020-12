Milik zastąpi Diego Costę w Atletico Madryt?

O transferze Milika do Atletico mówiło się już wiosną i latem, gdy jasne stało się, że Polak nie chce przedłużyć kontraktu z Napoli.

Wtedy jednak Milik był zdeterminowany, by przejść do Juventusu Turyn - ostatecznie jednak transakcja nie została sfinalizowana, a Milik znalazł się w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 poza kadrą Napoli - nie zgłoszono go do rozgrywek Serie A, ani Ligi Mistrzów.

Wobec tego, że kontrakt Milika z Napoli wygasa w czerwcu 2021 roku, Atletico miałoby zapłacić za Milika ok. 10 mln euro (latem może odejść z Napoli za darmo).