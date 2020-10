Ligi zagraniczne. Lewandowski i Mueller rozumieją się bez słów

Humory w Monachium dopisują, bo ofensywna dwójka Bawarczyków zdobyła już łącznie dziesięć bramek i dołożyła do nich dziewięć asyst. Lewandowski do długiej listy rywali, którym strzelił gola, dopisał Arminię. Od razu trafił dwukrotnie.

Bayern traci punkt do RB Lipsk, którego nie był w stanie zatrzymać notujący świetny początek sezonu w bramce Augsburga Rafał Gikiewicz. Zespół Red Bulla wygrał 2:0.

Groźnie wyglądającej kontuzji doznał Łukasz Piszczek. Został trafiony palcem w oko przez Stefana Poscha z Hoffenheim, krwawił i już po kwadransie musiał pojechać do szpitala. Na szczęście skończyło się na strachu. Borussia zwyciężyła 1:0, a Piszczek być może wróci do składu na wyjazdowy mecz z Lazio w Champions League (wtorek). To dobra wiadomość, bo przez kontuzje i koronawirusa w Dortmundzie mają ogromne problemy z zestawieniem defensywy.