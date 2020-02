Bramkarz Milanu zostanie rywalem Szczęsnego?

Szczęsny ma kontrakt z Juventusem obowiązujący do 2024 roku. Jednak przyjście do klubu Donnarummy, uważanego za jeden z największych talentów we włoskim futbolu, mógłby oznaczać, że bramkarz reprezentacji Polski trafi na ławkę lub odejdzie z klubu.

Calciomercato.com podaje, że Juventus rozpoczął już rozmowy z agentem reprezentującym bramkarza, Mino Raiolą.

Szczęsny jest bramkarzem Juventusu od 2017 roku. Do klubu z Turynu trafił po wypożyczeniu do AS Romy z Arsenalu Londyn.

Juventus zapłacił za Polaka 14 mln euro.