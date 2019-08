11-latek rozbił nos biegnąc za samochodem Salaha. I ma zdjęcie z idolem

Chłopcy chcieli zrobić zdjęcie swoim idolom i kiedy zobaczyli Bentleya, którym jechał Salah, zaczęli biec za samochodem.

11-latek w czasie biegu nie zauważył jednak latarni, w którą uderzył, po czym przewrócił się i uderzył ziemię. W wyniku upadku złamał nos.

Salah, który widział co się stało zawrócił i zatrzymał się, żeby sprawdzić czy dziecko nie potrzebuje pomocy. To wtedy napastnik Liverpoolu zrobił sobie zdjęcie z zakrwawionym 11-latkiem i jego bratem. Tuż po tym 11-latek trafił do szpitala.

Zdjęcia chłopców z napastnikiem Liverpoolu wrzucił do internetu ojczym chłopców, który jednocześnie podziękował Salahowi za gest. Mężczyzna napisał, że po wszystkim Louis stwierdził, iż "warto było złamać nos".

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9