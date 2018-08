Kędziora i Kądzior nie zagrają w Lidze Mistrzów

Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w pierwszym składzie zremisowało u siebie 0:0 z Ajaksem Amsterdam w meczu rewanżowym czwartej rundy eliminacji do LM i to drużyna z Holandii zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W pierwszym meczu między tymi zespołami Ajax wygrał 3:1 (jedynego gola dla Dynama strzelił polski obrońca) i zespół z Kijowa potrzebował w rewanżu co najmniej dwóch goli, by awansować do Ligi Mistrzów. Ostatecznie jednak mecz zakończył się remisem 0:0 - i Dynamo Kijów swoją przygodę z pucharami będzie kontynuować w fazie grupowej Ligi Europy.

Szanse na awans do LM zaprzepaściło Dinamo Zagrzeb, w którym gra były pomocnik Górnika Zabrze Damian Kądzior. W rewanżowym meczu z Young Boys Berno Dinamo prowadziło 1:0 po golu Izeta Hajrovicia, co - przy wyniku 1:1 w Szwajcarii - dawało mu awans.

Wszystko zmieniło się w ciągu dwóch minut drugiej połowy, kiedy to Guillaume Hoarau dwukrotnie pokonał bramkarza Dinamo i odwrócił losy dwumeczu. Kądzior pojawił się na murawie w 83 minucie.

Trzecim zespołem, który awansował we wtorek do LM jest grecki AEK Ateny. Zespół AEK w rewanżowym meczu zremisował z węgierskim Vidi (dawny Videoton) 1:1, ale w pierwszym meczu wygrał 2:1 i dzięki temu to Grecy zagrają w Lidze Mistrzów.