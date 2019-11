Tydzień z życia frankowicza - przegląd wydarzeń (część 5). Komentuje Tomasz Pietryga

Od 3 października, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej, do 30 października zapadło w polskich sądach 26 wyroków w sprawach hipotek walutowych. Osiem było niekorzystnych dla klientów, z czego tylko dwa były prawomocne, a w jednym przypadku skierowano sprawę do ponownego rozpoznania – wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę Votum dla „Rzeczpospolitej".

To oznacza, że trend batalii z bankami powoli się odwraca, we wcześniejszych miesiącach banki częściej były górą w sporach frankowych.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie, odroczył do stycznia proces małżeństwa Dziubaków, , których sprawie zajmował TSUE wydał głośnie orzeczenie 3 października br. Powód? Przystąpienie do procesu Rzecznika Praw Obywatelski, który poprosił o termin na zaprezentowanie swego stanowiska ( syg. XXVC 2514/19).

We Wtorek. W dodatku „Rzecz o prawie" ciekawa analiza Tomasza Parkasiewicza, dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy samorządzie radców prawnych. Przekonuje on, że mediacji kryje się realna szansa na efektywne rozwiązanie sporu np. o umowy na kredyty frankowe, i to przy uwzględnieniu interesów obu ich stron. W praktycznym ujęciu mediacja ma bowiem charakter zorganizowanego postępowania o dobrowolnym charakterze, w którym obie strony podejmują próbę samodzielnego osiągnięcia porozumienia w celu rozwiązania sporu, korzystając z pomocy mediatora. Zamiast bezrefleksyjnie wkraczać na drogę procesu racjonalne jest rozważenie próby osiągnięcia stanu sprawiedliwości z pominięciem drogi sądowej. Obie strony umowy kredytowej mogą ubiegać się o to jednocześnie, działając w porozumieniu, jak też każda z nich jest legitymowana do jednostronnego zainicjowania mediacji, przy późniejszej akceptacji takiej propozycji rozwiązania sporu przez drugą.