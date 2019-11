„Algorytm uciążliwości” urzędniczej

Najnowszy przykład to tzw. „podatek od uciążliwości". Miałyby nim być obłożone wielkie sklepy. Specjalny algorytm wyliczałby tę uciążliwość na podstawie tworzących się wokół nich korków. Oraz koniecznych nakładów na przebudowę istniejącej już infrastruktury, w tym przede wszystkim dróg. O tym, że jest wola wprowadzenia takiego podatku – i to nawet od 1 stycznia – usłyszeliśmy w ubiegły wtorek rano. Po burzy, jaka się rozpętała i powszechnej krytyce, w środę wieczorem poszedł w świat komunikat „projektu (...) nie ma w tej chwili, nie jest przygotowywany".

Po pierwsze, trudno uwierzyć, że jakikolwiek polski urząd państwowy jest w stanie skonstruować wiarygodny algorytm mierzący „uciążliwość sklepu". Mamy przecież problem z uregulowaniem kwestii, czy osoba jadąca hulajnogą to pieszy czy kierowca. Wzór do wyliczenia podatku od farm wiatrowych położył tę branżę. Takich „byków" można znaleźć znacznie więcej. Prędzej kolejne zlodowacenie obejmie dolinę Wisły, niż uda się stworzyć rzetelny wzór na liczenie „uciążliwości".

„Podatek od uciążliwości" został na razie pogrzebany. Wróci jednak na pewno. Wtorkowy lapsus nie wziął się znikąd. Dla urzędników tworzących algorytm mam jednak radę. Jak już będzie gotowy, to przyłóżcie go najpierw na próbę do tego, co wymyślacie i usiłujecie wprowadzić w życie. Jeśli wskazówka skoczy na czerwone pole i zabraknie skali – to znaczy, że algorytm działa jak trzeba.