Robert Gwiazdowski: O sofistyce niektórych kupców

Ten przydługi nieco cytat może komuś z decydentów uświadomi, że jak ktoś przylatuje do nich z propozycją nowej regulacji, to najprawdopodobniej ma w tym interes swój, choć opowiada o interesie innych. A decydenci przed podjęciem decyzji nie mają w zwyczaju wysłuchiwać różnych stron, bo to utrudnia im podejmowanie decyzji. Proces decyzyjny jest więc na wskroś nietransparentny. Zapobiegać temu miało przygotowywanie przy każdej ustawie oceny skutków regulacji. Niestety, są one przygotowywane „na odwal się".