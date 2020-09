Marek Kobylański: Szczepionka kilku problemów

Rząd i lekarze za pośrednictwem mediów zalecają, aby w najbliższym czasie zaszczepić się na grypę. Słowne zachęty nijak mają się jednak do rzeczywistości. Wiele osób nie mogło i nadal nie może dostać szczepionki. To niejedyna bariera dla całej akcji. Okazuje się, że fiskus nie widzi konieczności korzystnego rozliczenia szczepionek, które pracodawca nabył dla swoich pracowników. Dziwne to, bo w ostatnim czasie wydawał korzystne dla firm interpretacje, jeśli chodziło o środki do walki z koronawirusem. Czy stanowisko skarbówki w sprawie szczepionek na grypę wynika z tego, że według dostępnych danych jest mniej śmiertelna niż nowy wirus i z powodu grypy Światowa Organizacja Zdrowia nie ogłosiła pandemii?

