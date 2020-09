Szczep i płać podatek - szczepienia przeciwko grypie z barierami w podatku i gabinecie lekarskim

– Jeśli szczepionka kosztuje np. 50 zł, podatek od pracownika znajdującego się w drugim progu skali (32 proc.) to 16 zł – wyjaśnia doradca podatkowy Artur Kowalski.

Pracodawca powinien jednak liczyć się z tym, że przyjdzie mu lek wyrzucić do kosza. Część lekarzy nie chce bowiem szczepić szczepionką kupioną w aptece. Tłumaczą, że dochodzi do przerwania łańcucha chłodniczego, czyli określonych w prawie procedur transportu leku w optymalnych warunkach. Ich zdaniem szczepionka przetrzymywana w temperaturze innej niż 2–8 st. C może stracić właściwości.