Jak CO2 utrudnia nam walkę ze smogiem Adobe Stock

Ostatnie tygodnie przynoszą kolejny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Niemal każdy dzień to kolejny rekord. W tym tygodniu ceny poszybowały już o 9 proc., koszt wyemitowania tony CO2 to 25 euro. Część ekspertów szacuje, że jeśli trend wzrostowy się utrzyma, to w 2021 r. za tonę wyemitowanego dwutlenku trzeba będzie płacić 50 euro.