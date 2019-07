Polska, odległy archipelag cyfryzacji

Co gorsza, tego dystansu zbyt szybko nie nadrabiamy. W ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. Zła jest sytuacja w szkolnictwie, służbie zdrowia, administracji publicznej, ale i w samych firmach. Zaskakujący jest tu choćby strach przed automatyzacją i robotyzacją (w Czechach jest cztery razy więcej robotów na 1000 mieszkańców niż w Polsce). Przerażająca jest liczba wyłączonych z cyfrowej rewolucji Polaków – aż 20 proc. nie korzysta z internetu wcale.

Na całym świecie mamy do czynienia z przełomem niewidzianym od czasów lokomotywy parowej i rewolucji przemysłowej w XIX wieku. To transformacja w kierunku cyfrowej gospodarki, opartej na danych, które stają się jej krwiobiegiem. Tutaj obowiązuje zasada: „Kto pierwszy, ten lepszy". Zwycięzcy tego wyścigu nie tylko ułatwią życie obywatelom, ale i zyskają przewagę konkurencyjną i przyciągną kapitał. Polski rząd woli jednak inwestować w transfery socjalne, by pozyskiwać wyborców. O 5G, blockchainie, sztucznej inteligencji czy internecie rzeczy głównie dyskutuje.