Tomasz Pietryga o przyjęciu Funduszu Odbudowy: Mało skuteczna magia wielkich liczb

W 1999 r. koalicja AWS–UW z premierem Jerzym Buzkiem wprowadziła Polskę do NATO. Było to wydarzenie bez precedensu w kwestii naszego bezpieczeństwa. Euforia trwała krótko. Już dwa lata później ci sami politycy sromotnie przegrali wybory. Podziały okazały się silniejsze.

W 2004 r. premier Leszek Miller wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Było to wydarzenie z perspektywy finansowej nieporównywalnie większe niż dzisiejszy Krajowy Plan Odbudowy. Akcesja otworzyła możliwość pozyskiwania funduszy unijnych przez kolejne dekady. O otwarciu granic dla towarów, usług i ludzi nie wspominając. I ten sukces wcale nie pomógł szarpanym politycznie postkomunistom wygrać kolejnych wyborów. Już rok później ponieśli spektakularną klęskę i nigdy więcej nie wrócili do władzy.

Fundusze zostaną uruchomione najwcześniej w 2022 r., a ich rozliczenie zaplanowane jest do 2058 r. Nie są to pieniądze, które trafią do kieszeni obywateli. Będą to miliardy na duże infrastrukturalne, ekologiczne czy cyfrowe inwestycje, których dobrodziejstwo przeciętny obywatel odczuje pośrednio za kilka, a może i kilkanaście lat.