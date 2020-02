Marek Kobylański: Prawo jazdy do szuflady i w drogę

Kierowcy od niedawna nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani polisy OC i nie zapłacą za to mandatu. Podczas kontroli policja może już sama sprawdzić informacje o pojeździe. Teraz do zbędnych dokumentów dołączy też prawo jazdy. Można je schować głęboko do szuflady i w drogę. Ponadto znikną nalepki kontrolne i karty pojazdów. Takie zmiany w przepisach chce wprowadzić Ministerstwo Cyfryzacji. Oczywiście będzie to kosztowało i wymagało mrówczej pracy przy wprowadzaniu np. danych o prawach jazdy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Za to będzie wygodnie i nowocześnie, jak np. w Niemczech.

