Kierowcy pojadą bez prawa jazdy jeszcze w tym roku

Ministrowie cyfryzacji i infrastruktury wracają do prac nad przepisami dla kierowców. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy czy wydawania karty pojazdu. Ma być też możliwość zachowania starych tablic rejestracyjnych z numerem rejestracyjnym przypisanym do pojazdu.

Nowość to możliwość rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru auta. Nie będzie więc trzeba jechać do urzędu w innym mieście (teraz auto rejestruje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu). To ułatwienie dla tych, którzy kupują samochód w dużej odległości od domu. Możliwa ma być też czasowa rejestracja pojazdu na czas przejazdu określonej trasy, np. gdy kupujemy samochód za granicą i wracamy nim do kraju.