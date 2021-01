Wojciech Tumidalski: Spytaj policjanta, on ci prawdę powie

Na początek zastrzeżenie: nie stawiam znaku równości między PRL a obecnymi czasami. Ale znamienne, że Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie miał wątpliwości i jednoznacznie kwalifikuje wywożenie przez Milicję Obywatelską poza miasto zatrzymanych uczestników zakazanych przez komunistyczne władze manifestacji jako niedozwoloną szykanę i zbrodnię komunistyczną. To wtedy grupa Dezerter śpiewała: „spytaj milicjanta, on ci prawdę powie...".

Procedury prawne są tak pomyślane, by gwarantować każdemu obywatelowi w podobnej sytuacji jednolite traktowanie. Tylko że nie zawsze po zatrzymaniu każdego trzeba trzymać „na dołku" 48 godzin, a nawet – co ważniejsze – nie każdy, kto złamie prawo, musi być natychmiast zatrzymany. Wywożenie do podmiejskich komisariatów zatrzymanych w centrum stolicy staje się bezzasadną szykaną, bo trudno uwierzyć, by w całej Warszawie nie było warunków do wykonania niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem kilkunastu osób. Gdyby to była prawda, wszyscy powinniśmy się poważnie obawiać o nasze bezpieczeństwo.