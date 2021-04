Reżim sanitarny odszedł w niepamięć

– Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi czynności, które mają wyjaśnić doniesienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji szczepień w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Postępowanie jest prowadzone wspólne z wojewódzką oraz powiatową inspekcją sanitarną – poinformowała „Rzeczpospolitą" Sylwia Wądrzyk, rzeczniczka NFZ. – Pracownicy na miejscu weryfikują sygnalizowane w ostatnich dniach doniesienia o nieprawidłowościach, w tym m.in. o wielokrotnym wykorzystaniu strzykawek jednorazowych czy też możliwości użycia do szczepień preparatu niedopuszczonego jeszcze do użytku w Polsce – tłumaczy i dodaje, że obecnie „postępowanie jest w toku", a jego wyniki będą znane w późniejszym terminie.

Tę ostatnią kwestę, czyli rzekome stosowanie szczepionki firmy Johnson & Johnson, która w Polsce pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu, wydaje się, że wyjaśnił minister zdrowia. Podczas piątkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski zapewniał, że kontaktował się w tej sprawie z producentem, który zapewniał go, że żadna partia tej szczepionki nie została jeszcze przesłana do Polski.

Szczególnie niepokojące jest polecenie kilkukrotnego użycia tej samej strzykawki. Według WHO rocznie dwa miliony ludzi na świecie poprzez takie działania zakaża się HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. A wielu lekarzom w dzisiejszych czasach taka praktyka nie mieści się w głowie.

Trudno jednak winić rzeszowską przychodnię za to, że mając gotowe do użycia szczepionki, chciała zaszczepić jak najwięcej osób. Bo choć w piątek prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej podkreślał, że sytuacja jest „lepsza, niż się spodziewano", to wcale nie jest dobrze. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 703 nowych zakażeniach i śmierci 245 osób. W sobotę było 24 856 zakażonych i 749 zgonów, a w piątek – 28 487 i 677. Szpitale pękają w szwach, w regionach o większej liczbie zakażeń konieczna jest relokacja chorych, są kłopoty z tlenem i brakuje miejsc w przyszpitalnych chłodniach, w których przechowywane są ciała zmarłych.