Użytkowanie wieczyste: Rada Warszawy przywróciła 98-procentową bonifikatę

W czwartek Rada Warszawy podjęła uchwałę, przywracającą 98-procentową bonifikatę na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Najpierw tuż przed wyborami samorządowymi warszawscy radni uchwalili wysoką, bo aż 98-proc. bonifikatę w opłacie przekształceniowej za zamianę użytkowania wieczystego gruntów pod ich nieruchomościami na własność. Dzięki niej tysiące właścicieli mieszkań oraz domów za niewielkie pieniądze miało szansę po 1 stycznia 2019 r. pozbyć się obowiązku zapłaty rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Później miasto wycofało się z wysokich upustów, uchwalając o wiele niższe bonifikaty (do maksymalnie 60 procent).

We ostatni wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że zawnioskuje, by rada miasta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 procent za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Portal Onet.pl relacjonuje, uchwała przywracająca 98 proc. bonifikatę została uchwalona jednogłośnie przez radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sesja Rady Miasta była wyjątkowo burzliwa. W pewnym momencie obrady musiały zostać przerwane, gdy szef klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski wystąpił z wnioskiem o kontynuowanie obrad bez dyskusji. W odpowiedzi radni PiS zaczęli skandować "Demokracja, demokracja, demokracja".

W lipcu Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Dzięki ustawie właściciele mieszkań i lokali użytkowych w blokach uwłaszczą się z chwilą wejścia w życie tej ustawy, czyli 1 stycznia 2019 r. Pod warunkiem że przynajmniej jedno mieszkanie w bloku zostało wcześniej wyodrębnione na własność. Z przekształcenia skorzystają również właściciele domów jednorodzinnych. Przekształcenie nie będzie za darmo. Właściciele lokali (domów) przez 20 lat mają wnosić opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego.

Przepisy przewidują też bardzo wysokie bonifikaty, jeśli opłata zostanie wniesiona jednorazowo. Gdy właściciele zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym 20 proc., a w szóstym roku 10 proc.