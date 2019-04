Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych

Sąd Najwyższy uchylił w czwartek wyrok Sądu Apelacyjnego oddalającego powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez bank.

W związku z brakiem spłaty należności zgodnie z harmonogramem, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności. Konsekwencją wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo.

Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego. W takim przypadku strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu.

Sąd Najwyższy (sygn. akt ?III CSK 159/17) uchylił w czwartek wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.