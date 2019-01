Skarb Państwa podwyższa bonifikatę przy uwłaszczeniu

Wielu właścicieli mieszkań w budynkach stojących na gruncie Skarbu Państwa dostaną wyższe bonifikaty przy uwłaszczeniu.

Będzie kolejna nowelizacja ustawy przekształceniowej. Dzięki temu wojewodowie będą mogli wydawać zarządzenia w sprawie podniesienia bonifikat w opłacie przekształceniowej dla mieszkań znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa.

W piątek Artur Soboń wiceminister Inwestycji i Rozwoju zapowiedział, że w projekcie senackim (trafił już do Sejmu) dotyczącym zmian w ustawie przekształceniowej znajdzie się poprawka poselska w tej sprawie.

Ma to wyglądać następująco. Jak do wojewody w trybie nadzoru trafi uchwała gminy w sprawie bonifikat, to wojewoda wyda zarządzenie o podniesieniu bonifikaty przy Skarbie państwa, a więc jeżeli w uchwale gminnej jest 90 proc. opłaty przekształceniowej to wojewoda podniesie do 90 proc.

Z przepisów wynika bowiem, że wysokość upustu zależy od tego, czy grunt, na którym uwłaszczył się użytkownik, przed Nowym Rokiem był własnością Skarbu Państwa, czy gminy. W pierwszym przypadku bonifikaty są obowiązkowe i wynikają z ustawy przekształceniowej. Gdy właściciele lokali (domów) zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc., a w szóstym roku – 10 proc.

Bardzo często gminy uchwalają wyższe bonifikaty.