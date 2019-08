Na początku był Bach

Po raz pierwszy Orkiestra XVIII Wieku przyjechała do Polski w 1989 roku i od razu podbiła publiczność wykonaniem Mszy h-moll Bacha. 20 lat później to wielkie dzieło wykonała raz jeszcze. Pomiędzy tymi wydarzeniami były występy z utworami Haydna czy kompletem koncertów fortepianowych Beethovena, a nawet niezwykła przygoda z operą „Les Indes galantes" Rameau w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Szczególne więzi połączyły Orkiestrę XVIII Wieku z Festiwalem „Chopin i jego Europa". Już podczas jego pierwszej edycji w 2005 r. zespół prowadzony przez Fransa Brüggena w komplecie symfonii Beethovena ukazał słuchaczom nieznany dotąd świat tzw. wykonawstwa historycznego. Sama zaś Orkiestra XVIII Wieku rozszerzyła zainteresowania repertuarowe o utwory Chopina i rozpoczęła współpracę z Januszem Olejniczakiem, Dang Thai Sonem czy Nelsonem Goernerem. Potem Orkiestra XVIII Wieku przyjeżdżała niemal co roku i zawsze jej koncerty cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.

Dramatyczny okazał się rok 2014. Festiwal szykował się do uczczenia przypadających jesienią 80. urodzin Fransa Brüggena. Przygotowano premierę filmu dokumentalnego „Sekret orkiestry", którego dyrygent był bohaterem, niezwykłym autorytetem w dziedzinie wykonawstwa historycznego.

Międzynarodowa Orkiestra XVIII Wieku jednak przetrwała, choć obecnie jest nieco innym zespołem i w tym roku świętuje 30-lecie związków z Polską. Uczci to trzema występami na festiwalu, a każdy stanowić będzie swoiste odwołanie do różnych etapów działalności.

Ostatni koncert to przypomnienie lat najwcześniejszych, gdy zgodnie ze swą nazwą, Orkiestra specjalizowała się w muzyce XVIII wieku i wcześniejszej. Będzie to zatem wieczór z Mozartem – z jego Symfonią KV 385 „Haffnerowską" oraz Koncertem C–dur KV 503. Zagra go Kristian Bezuidenhout. Jego talent, wrażliwość i wyczucie fortepianu historycznego odkryliśmy za sprawą Fransa Brüggena, z którym występował kilkakrotnie na festiwalu.