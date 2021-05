Musical. Polka i Gatsby na Broadway’u

Florence Welch ma do dyspozycji największe sceny, festiwale i stadiony świata. Stoi na czele zespołu Florence And The Machine. Album „How Big, How Blue, How Beautiful" z 2015 r. usiany hitami – m.in. „Ship To Wreck" i „What Kind of Man" – wyniósł ją do światowej superligi. Podczas jubileuszowych koncertów The Rolling Stones śpiewała z Mickiem Jaggerem „Gimme Shelter". Uświetniała gale Oscarów, Grammy i Nobla.