Jimi Hendrix - Największy na zawsze

Urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale światową sławę zdobył w Londynie. Zajęło mu to tydzień. Na lotnisko Heathrow przyleciał we wrześniu 1966 roku z gitarą oraz małą torbą, w której trzymał lokówki i słoik z kremem na trądzik. Towarzyszył mu Chas Chandler, były basista The Animals, który odkrył go w Nowym Jorku. Hendrix zaczynał od nocnych klubów na południu Stanów. W jednej ze spelunek nauczył się grać na gitarze zębami i językiem. Zagrożony karą więzienia za udział w kradzieży samochodu, schronił się w wojsku.

Do Londynu poleciał, pod warunkiem że zostanie przedstawiony Ericowi Claptonowi. Już pierwszego wieczoru wprawił w zdumienie londyńską elitę muzyczną, choć był samoukiem i muzykiem leworęcznym. Mimo to stworzył własny styl oparty na orkiestrowym brzmieniu. Stąd brało się wrażenie, że partia solowa wykonywana jest równocześnie z akompaniamentem. Słynne były jego improwizacje tonalne, które uzupełniał efektami, jakie przynosi zwalnianie naciągu poszczególnych strun, a także ich dostrajanie w czasie gry. Był mistrzem skomplikowanej techniki, jaką jest palcowe vibrato, ale nie wahał się wywołać efektu falującego dźwięku, potrząsając gryfem gitary. Szokował wykorzystaniem sprzężenia instrumentu z głośnikami i jego przesterowania, co wcześniej uznawano za brak profesjonalizmu. Grał szybko, a potrafił jednocześnie śpiewać. Ilustrował szalone solówki tańcem ciała i figurami erotycznymi.

Po przylocie do Londynu został zaproszony na koncert The Cream. Takiego zaszczytu nie dostąpił wcześniej nikt. "Myślałem, że to gra Buddy Guy, który zażył LSD!" - wspominał Eric Clapton. "Eric był wtedy obwołany bogiem. Jimi przyszedł i wygrał z nim" - wspominał Jack Bruce z The Cream. "Nawet, jeśli to są bzdury, prasa napisała o tym" - skomentował Jeff Beck. Tak Jimi został światowym królem gitary.