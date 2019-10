Związki zawodowe w służbach - czy będzie ich więcej

Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienia przepisy rozporządzeń o przyjęciu do służby i dyscyplinarkach.

Powód zmiany? Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych ustaw o: policji, Straży Granicznej Służbie Więziennej. Ta wejdzie w życie 27 października 2019 r. Zgodnie z nią policjanci będą mogli się zrzeszać w związkach zawodowych.

W związku z tym w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji komendant główny policji, komendant wojewódzki (stołeczny) policji jako przełożony będzie mógł powołać do komisji, której zadaniem będzie sporządzenie listy kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby, po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej funkcjonującej w jednostce.