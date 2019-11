Protest płacowy pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej

Choć rząd na każdym kroku chwali się coraz lepszym poborem podatków, to sami poborcy są słabo wynagradzani mimo przyrostu obowiązków. Co więcej – obiecane im na przyszły rok podwyżki wcale nie są pewne. Zaniepokojone tym związki zawodowe pracowników i funkcjonariuszy skarbówki zawiązały 7 listopada komitet protestacyjny. Według wspólnej deklaracji, ma on dopilnować, by dotrzymano obietnicy podwyżek z budżetu i to niezależnie od środków z wieloletniego programu rządowego modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej.

