Rafał Majka. Zmiana ważna dla głowy

Dwa nieudane starty we Francji sprawiły, że przełożeni przerzucili Polaka na inny odcinek. Majka zaczął walczyć w Vuelta a Espana oraz Giro d'Italia, ale nie wzleciał ponad szóste miejsce. Włoski wyścig w poprzednim sezonie ukończył jako jedenasty, choć kontuzje i choroby powaliły kilku faworytów. To był finał jego związku z BoraHansgrohe, po którym obie strony oczekiwały więcej.

Pogačar wygrał Wielką Pętlę dzięki wytrwałości w górach oraz doskonałej jeździe na czas, po której posądzano go o doping. Temat miesiąc temu w filmie „Code Yellow" rozdrapali jego najwięksi rywale, kolarze Jumbo-Vismy. Szefem UAE Team Emirates jest Mauro Gianetti.Był on dyrektorem zespołu Saunier Duval w czasach, gdy nielegalnie wspomagali się jego kolarze Riccardo Ricco i Leonardo Piepoli.

– Myślę, że to możliwe. Nie będę przecież jechał Tour de France codziennie na pełen gaz. Muszę pracować w górach, odpocznę na płaskim. Jeśli dojadę do mety w dobrej formie, to powalczę także w Tokio – przekonuje Majka. Ale decyzję podejmą prawdopodobnie ci, którzy mu płacą, czyli przełożeni. Polak cztery lata temu w Rio zdobył brąz. To jego największy sukces w karierze.