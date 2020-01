Koronawirus w Chinach: W ciągu doby liczba chorych zwiększyła się o 1,5 tys.

Z kolei liczba osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa miała wzrosnąć do 4193. Dobę wcześniej informowano o 2714 chorych.

W związku z epidemią koronawirusa w Chinach władze USA i Kanady wydały ostrzeżenia przed podróżami do Państwa Środka.

W poniedziałek prezydent USA, Donald Trump, zaoferował Chinom "wszelką pomoc, jakiej kraj ten będzie potrzebował". Tymczasem Departament Stanu radzi Amerykanom, planującym wyjazd do Chin, by rozważyli odwołanie podróży w związku z wirusem.

Kanada, gdzie wykryto dwa przypadki koronawirusa, a kolejnych 19 osób jest badanych, na jego obecność, ostrzegła obywateli przed podróżowaniem do prowincji Hubei.

Tymczasem w chińskich mediach społecznościowych władze lokalne prowincji Hubei są krytykowane przez Chińczyków za sposób radzenia sobie z koronawirusem. Po tym jak gubernator prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, na konferencji prasowej dwukrotnie poprawiał się co do liczby masek ochronnych na twarz, jaka została wyprodukowana, chińscy internauci na Weibo (chiński odpowiednik Twittera) pisali, że "jeśli myli dane wiele razy, to nic dziwnego, że choroba się tak szybko rozprzestrzenia".

Burmistrz Wuhan, Zhou Xianwang, w rzadkim akcie samokrytyki przyznał, że sposób radzenia sobie z kryzysem przez władze miasta "nie był wystarczająco dobry" i wyraził gotowość do rezygnacji.

Wirus znany jako 2019-nCoV należy do tej samej rodziny wirusów co wirus wywołujący SARS - zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. W wyniku epidemii SARS w latach 2002-2004 zmarły 774 osoby.