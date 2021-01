TVP Info o atakujących Kapitol: Jak polska opozycja

Uniemożliwili to wyborcy Donalda Trumpa, który nie uznaje swojej porażki w wyborach. Zwolennicy Trumpa wtargnęli do gmachu Kongresu, gdzie doszło do zamieszek. Zginęły 4 osoby, 14 policjantów zostało rannych.

Podczas relacjonowania tych wydarzeń TVP Info zamieściła w mediach społecznościowych wpis, porównujący atakujących Kapitol do polskiej opozycji: "Zamieszki na Kapitolu. Część demonstrantów zaczęła zachowywać się na sali obrad jak polska opozycja".

Wpis TVP Info doczekał się ponad 2 tys. komentarzy.

Ponieważ część komentujących skrytykowała wpis, TVP Info uzasadniła swoją opinię w kolejnym wpisie.

"W nawiązaniu do pytań wyjaśniamy: szperanie w rzeczach posłów, rzucenie na ziemię Marka Suskiego, wzywanie do blokowania wyjazdu Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, agresja fizyczna posła Lenza, blokowanie mównicy. To tylko część zachowań przedstawicieli opozycji" - napisano.