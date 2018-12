Rok 2018: Rośnie liczba dziennikarzy zabijanych za swoją pracę

Liczba dziennikarzy zamordowanych na całym świecie w związku z wykonywaną przez nich pracą niemal podwoił się w 2018 roku, w którym odnotowano 34 takie przypadki. Do wzrostu liczby ataków z premedytacją na dziennikarzy doszło w Afganistanie - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Komitet Ochrony Dziennikarzy (Committee to Protect Journalists).

W 2017 roku zamordowano 18 dziennikarzy w związku z wykonywaną przez nich pracą.

W 2018 roku tylko w Afganistanie doszło do 17 takich zabójstw, czterech dziennikarzy zginęło w czasie ataku w czerwcu na redakcję "Capital Gazette" z Maryland.

Według danych organizacji od 1 stycznia do 14 grudnia w czasie pracy i w związku z nią zginęło 53 dziennikarzy, ale w tej liczbie są też osoby, które zginęły np. w wyniku bombardowań czy ostrzału na polu walki, co nie jest klasyfikowane jako celowe zabójstwo związane z pracą dziennikarza. W 2017 roku w czasie pracy zginęło 47 dziennikarzy - podaje Komitet Ochrony Dziennikarzy.

W raporcie skrytykowano prezydenta USA Donalda Trumpa za to, że ten nie zdecydował się potępić za zabójstwo saudyjskiego dziennikarza, Jamala Khashoggiego, saudyjskiego następcy tronu księcia Muhammada bin Salmana, który - według ustaleń strony tureckiej i CIA - co najmniej wiedział o zabójstwie, a jest bardzo prawdopodobne że je zlecił (choć brak na to bezpośredniego dowodu).

Spośród dziennikarzy zamordowanych w 2018 roku w związku z ich pracą 62 proc. pisało o polityce.