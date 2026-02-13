Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Najczęstsze przyczyny śmierci kobiet w ciąży i po porodzie. Nowe dane z USA zaskakują

Przypadkowe przedawkowanie narkotyków, zabójstwa i samobójstwa są obecnie najczęstszymi przyczynami zgonów kobiet w ciąży i w połogu w Stanach Zjednoczonych. Wyniki analizy opublikowano na łamach „The New England Journal of Medicine”.

Aktualizacja: 13.02.2026 08:24 Publikacja: 12.02.2026 14:35

Najczęstsze przyczyny śmierci kobiet w ciąży i po porodzie. Nowe dane z USA zaskakują

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Badacze z Columbia University Irving Medical Center przeanalizowali dane z amerykańskiego systemu statystyk zgonów obejmujące lata 2018–2023. Uwzględniono wszystkie przypadki śmierci kobiet będących w ciąży lub w okresie do 42 dni od jej zakończenia. Taka granica wynika z definicji „maternal death”, przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W tym czasie organizm kobiety wraca do stanu sprzed ciąży – cofają się zmiany hormonalne, obkurcza się macica, stabilizuje się układ krążenia i krzepnięcia. Właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do powikłań takich jak krwotok poporodowy, zakażenia czy zaostrzenie chorób sercowo-naczyniowych.

W analizowanym okresie odnotowano łącznie 7901 takich zgonów. Najczęstszą przyczyną było nieumyślne przedawkowanie narkotyków – 1152 przypadki, co odpowiada 5,2 zgonom matek na 100 tysięcy urodzeń dzieci. Na drugim miejscu znalazła się przemoc, obejmująca zabójstwa i samobójstwa. Łącznie odnotowano 866 takich zgonów, czyli 3,9 na 100 tysięcy urodzeń. Wśród zgonów związanych z przemocą 68 proc. stanowiły zabójstwa, a 32 proc. samobójstwa. Broń palna była użyta w 77 proc. zabójstw i w 39 proc. samobójstw.

Czytaj więcej

Wbrew początkowym obietnicom Talibów w Afganistanie prowadzono zakaz edukacji dziewczynek powyżej sz
Społeczeństwo
Afganistan pod rządami Talibów i nowe prawo. Czego nie mogą robić kobiety?

Dopiero kolejne miejsca zajęły przyczyny tradycyjnie kojarzone ze śmiertelnością matek, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, infekcje oraz krwotok. Łącznie przemoc i przedawkowania odpowiadały za ponad jedną czwartą wszystkich zgonów w analizowanej grupie.

Zabójstwa w trakcie ciąży, powikłania po porodzie. Kiedy ryzyko jest największe?

Wskaźnik ogólnej śmiertelności matek w badanym okresie utrzymywał się na poziomie około 34 zgonów na 100 tysięcy urodzeń żywych, z wyraźnym wzrostem w czasie pandemii COVID-19. Ponad połowa zgonów z powodu przedawkowania i przemocy miała miejsce jeszcze w trakcie ciąży. Z kolei choroby sercowo-naczyniowe, infekcje, nadciśnienie i krwotok częściej prowadziły do śmierci w pierwszych tygodniach po porodzie.

Reklama
Reklama

Analiza pokazała wyraźne różnice między grupami demograficznymi. Zabójstwa najczęściej dotyczyły czarnoskórych kobiet, szczególnie w wieku od 15 do 24 lat. Z kolei samobójstwa oraz przypadkowe przedawkowania częściej odnotowywano wśród białych kobiet.

Przyczyny zgonów kobiet w ciąży. Nowe spojrzenie na statystyki macierzyńskie

Przedawkowanie narkotyków i przemoc zwykle nie znajdują się w centrum naszej uwagi, gdy myślimy o ograniczaniu zachorowalności i śmiertelności matek, ale te zdarzenia występują wśród kobiet w ciąży i po porodzie znacznie częściej, niż nam się wydaje – komentuje wyniki analizy Hooman Azad z Uniwersytetu Columbia. 

Czytaj więcej

Ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca jest dużo większe u kobiet profesjonalnie uprawiających kultu
Zdrowie
Kardiolodzy ostrzegają kobiety. Chodzi o coraz popularniejszy sport wyczynowy

Według najnowszych danych WHO, w 2023 r. co około dwie minuty na świecie umierała jedna kobieta z przyczyn związanych z ciążą lub porodem – łącznie ponad 700 zgonów dziennie. Statystyki te nie obejmują jednak zabójstw ani śmierci w wyniku przedawkowania substancji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Zabójstwa Zdrowie kobiety poród narkotyki
Uniwersytet Karoliny Południowej
Przestępczość
Strzelanina na amerykańskim uniwersytecie. Są ofiary
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Mieszkańcy Tumbler Ridge wspominają ofiary strzelaniny
Przestępczość
Tragedia w kanadyjskim liceum. Strzelała 18-latka, która przyszła na świat jako chłopiec
Kanadyjska policja informuje o 10 ofiarach śmiertelnych i co najmniej 25 rannych strzelaniny w Tumbl
Przestępczość
Strzelanina w liceum w Kanadzie. Nie żyje 10 osób
Mona Juul, była ambasador Norwegii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdjęcie z 2022 r.
Przestępczość
Sprawa Jeffreya Epsteina wstrząsa także Norwegią. Dwoje dyplomatów objętych dochodzeniem
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama