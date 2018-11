Lech Wałęsa nazwany "kanalią" i "bestią" w TVP Info

W "Minęła 20" w TVP Info gość programu powiedział, że Lech Wałęsa to "bestia w ludzkim ciele" i "kanalia". Instytut Lecha Wałęsy będzie domagać się przeprosin i zadośćuczynienia.

We wczorajszym wydaniu programu "Minęła 20" w TVP Info tematem rozmowy była rozprawa, w której uczestniczył były prezydent Lech Wałęsa i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sprawa dotyczyła naruszenia przez byłego prezydenta dóbr osobistych prezesa PiS.

Gościem programu prowadzonego przez Krzysztofa Ziemca był opozycjonista z czasów PRL Ryszard Majdzik. - Dla mnie człowiek, który donosił za pieniądze na swoich kolegów po masakrze na Wybrzeżu roku 70, jest zwykłą kanalią. Agent Bolek, który nigdy się nie przyznał do popełnionych przez siebie łotrostw przeciwko swoim kolegom, przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. To człowiek, który jest kłamcą. Kasta sędziowska i totalna opozycja traktują Wałęsę jako swój relikt. To jest ich relikt zaprzaństwa, kłamstwa, przestępczości. Oni zawsze będą tego reliktu bronić. To jest ich relikt, to nie jest relikt Polaków - powiedział.

- To człowiek, który zawsze szedł w zaparte, zawsze kłamał. Kłamstwo dla tych ludzi jest czymś więcej niż prawdą. My jesteśmy, którzy zawsze głosimy prawdę, za prawdą jesteśmy i prawda zawsze zwycięża. Bolek wie o tym, że prawda zwycięży, ale idzie w zaparte, bo zawsze część szczujni TVN-owskiej chce zniszczyć dobą zmianę, która rządzi Polską. Dla mnie w tym człowieku, w Bolku, tkwi bestia w ludzkim ciele, to coś okropnego. To się w głowie nie mieści - dodał.

- Bardzo mocne słowa, bardzo mocne oskarżenie pod adresem sędziów i Lecha Wałęsy - skomentował tę wypowiedź Krzysztof Ziemiec.

Zachowanie Lecha Wałęsa w sądzie skrytykował również obecny w studiu redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz. - Trzeba być degeneratem, żeby w ten sposób mówić o nieżyjącej matce człowieka, który jest na sali - powiedział.

W związku z tymi wypowiedziami komunikat wydał Instytut Lecha Wałęsy. "Skandaliczna " nagonka" na Lecha Wałęsę przygotowana przez TVP info w dniu 22.11.2018 r. jest w naszej ocenie i wielu milionów Polaków niedopuszczalna a autorzy pomówień powinni stanąć przed sądem. Instytut Lecha Wałęsy kategorycznie przeciwstawia się rozpowszechnianiu kłamliwych i naruszających dobra osobiste informacji o naszym fundatorze. Po szczegółowej weryfikacji wyemitowanego w TVP info materiału będziemy domagać się od poszczególnych osób i instytucji przeprosin i zadośćuczynienia i jeśli będzie to konieczne także na drodze sądowej" - czytamy w oświadczeniu.