Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński w sądzie. Okrzyki przed salą

Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa stawili się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy naruszenia przez byłego prezydenta dóbr osobistych prezesa PiS.

"Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." - tak w 2016 roku napisał na Facebooku Lech Wałęsa.

Za tę i kilka innych wypowiedzi Jarosław Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. złotych na cele społeczne.

Przed rozpoczęciem rozprawy pod adresem prezesa PiS padły okrzyki "władza minie, wstyd zostanie", "prawda boli" i "nie uda wam się zniszczyć tego państwa".

Przed wejściem na salę doszło do krótkiej wymiany zdań. - Po co ja pana ministrem robiłem? - mówił Wałęsa. - A po co ja pana prezydentem? - odpowiedział Kaczyński.

- Jeżeli pan Wałęsa nie wycofa się ze swoich stwierdzeń, między innymi o tym że namawiałem mojego śp. brata do lądowania za wszelką cenę, to nie widzę możliwości pojednania z nim - zapowiedział prezes PiS.

- Podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. Trzeba pamiętać, że to było w dyskusji politycznej. Głosiłem to i będę głosił - zapowiedział Wałęsa.