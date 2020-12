"Cyberpunk" pobił "Wiedźmina". Gracze surowsi od krytyków

– To liczba, która przekracza to, o czym marzyliśmy – przyznaje Adam Kiciński, prezes CD Projektu.

Z drugiej strony płyną głosy o błędach w grze. To w dużej mierze dlatego średnia ocena graczy na Steamie wynosiła rano 71 pkt (na 100). Po południu wzrosła do 73, ale i tak jest znacząco niższa, niż wystawiona przez recenzentów na portalu Metacritic (91/100).

Zarząd deklaruje, że studio pracuje nad wyeliminowaniem błędów i że zdecydowana ich większość zostanie usunięta. Zarząd nie odnosi się do szacunków analityków dotyczących prognoz sprzedaży gry (średnio zakładają one około 20 mln w 2020 r. i około 30 mln w ciągu 12 miesięcy).

– Nie zakładałbym, że studio zdecyduje się na kolejną franczyzę AAA (gra wysokobudżetowa – red.), raczej będzie bazować na dwóch dotychczasowych – „Wiedźminie" i „Cyberpunku". Czynnikiem wzrostu może być natomiast tryb multiplayer „Cyberpunka", który zapowiadany jest na 2022 r. Zobaczymy, jakie do tego czasu pojawią się dodatki do gry i czy spółka będzie w stanie utrzymać tzw. community graczy do premiery multiplayera – mówi ekspert Trigona. Jego zdaniem multiplayer może pozwolić na bardziej powtarzalne wyniki, nie tak uzależnione od premier ukazujących się co kilka lat.