Nowa gra CD Projektu trzęsie giełdą. Emocje rosną

– Z kolei jeśli chodzi o branżę w szerszym ujęciu, to często po skończonym dużym projekcie część ludzi odchodzi z firmy, więc w najbliższych kwartałach możemy mieć do czynienia ze zwiększoną rotacją pracowników między zespołami czy też z powstaniem nowych startupowych studiów na rynku – uważa.

Wyniki i kurs pod lupą

Premiera „Cyberpunka" była przekładana trzykrotnie. Gra zdeterminuje wyniki finansowe polskiego studia w najbliższych latach. W zeszłym roku jego zysk netto wyniósł 175 mln zł. Zdaniem analityków w tym roku może przekroczyć 1,5 mld zł, a w 2021 r. urośnie do 2 mld zł. Przy takich założeniach wskaźnik ceny do zysku dla CD Projektu nie wygląda już tak nieatrakcyjnie jak ten bazujący na danych historycznych. Co więcej, nie brak opinii, że przy zakładanych zyskach mnożnik dla polskiego studia implikuje dyskonto wobec globalnych gigantów. I to mimo faktu, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kapitalizacja studia urosła o ponad połowę.