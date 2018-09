RZECZoBIZNESIE: Andrzej Olszewski: Polska może być liderem w monitorowaniu rynku mediów

Będziemy światowymi liderami z uwagi na bardzo innowacyjne rozwiązanie. Będziemy zbierali informacje od jednego respondenta z 3 mediów naraz – mówi Andrzej Olszewski, Telemetria Polska, ekspert KRRiT, gość programu Michała Niewiadomskiego.

Gość zaznaczył, ze telewizja i radio staje się medium tła. - Słuchamy radia i robimy różne inne rzeczy, gdzieś cały czas jest w tle. Telewizja zawsze była centrum uwagi. Poprzez nowe technologie, internet i rewolucję jaką dokonał, coraz częściej bardziej koncentrujemy się na tablecie czy smartfonie. Oglądamy, czytamy, słuchamy, a telewizor gra w tle. To jest znak czasu i wyzwań jakie stoją przed instytucjami, które zajmują się pomiarem oglądalności czy słuchalności – mówił Olszewski.

Przypomniał, że dzisiaj radio jest badane w ten sposób, że dzwoni ankieter i pyta nas, co wczoraj robiliśmy i czy w międzyczasie słuchaliśmy radia. - Ta metoda skupia się na pomiarze naszej świadomości, a nie faktycznych zachowań. To jest miks naszej świadomości, na którą wpływ ma również reklama i promocja stacji oraz nasz sposób myślenia. Ten pomiar nie odzwierciedla faktycznie tego, kiedy my słuchamy, co słyszymy, przez jaki czas, jak często zmieniamy stacje – tłumaczył ekspert. Dodał, że nie było póki co lepszych narzędzi i trzeba było na tym bazować.

- Pomiary nad którymi rozpoczynamy pracę mają być oparte o pomiar pasywny, czyli bez udziału respondenta – zaznaczył Olszewski. - Nasze urządzenia będą automatycznie monitorowały kiedy i czego słuchano. Zadaniem respondenta będzie jedynie noszenie ze sobą opaski, smartwatcha czy komórki. Te urządzenia automatycznie rozpoznają w otoczeniu, jakiego medium (stacji telewizyjnej bądź radiowej) znajduje się respondent i dostarczają twardych, rzeczywistych danych. To jest oparte o algorytmy, które rozpoznają dźwięk i są w stanie określić z jaką stacją ma do czynienia – dodał.

Tłumaczył, że mierniki i aplikacje, które chcą stosować mają monitorować z czym równolegle, bądź w innym czasie, ale ten sam użytkownik ma kontakt, z jakich serwisów internetowych korzysta (z jakich serwisów streamingowych wideo czy audio).

- Dostaniemy informację pochodzącą od jednego konsumenta o konsumpcji kilku mediów jednocześnie. To jest istotna informacja dla całego rynku reklamy - ocenił Olszewski.

Podkreślił, że tego typu pomiar obnaży sytuacje jak wychodzenie do łazienki podczas reklam.

- Pokaże, że oglądalność danej reklamy w danym momencie być może jest niższa. Z drugiej strony jest możliwość pokazania, że ta reklama była oglądana w innym miejscu, w innej stacji, czego dzisiaj nie widzimy – mówił gość.

Przyznał, że obecna próba badawcza jest relatywnie mała w stosunku do populacji, więc wielu zjawisk nie wychwytuje.

- W przypadku telewizji obecnie mamy 1800 gospodarstw domowych w panelu badawczym. Naszym celem jest 10 tys. gospodarstw. Powinniśmy wyeliminować więcej sytuacji, gdzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic o oglądalności – ocenił Olszewski.

- Chcemy dostarczać szczegółowe dane dla stacji o niewielkiej oglądalności. To jest przyszłość mediów, bo oglądalność będzie się dywersyfikowała i rozkładała po małych, niszowych kanałach – dodał.

Tego typu metody już są używane na świecie.

- Można wspomnieć o Francji, Belgii, cała Skandynawia. W naszym wypadku będziemy światowymi liderami z uwagi na bardzo innowacyjne rozwiązanie. Będziemy zbierali informacje od jednego respondenta z 3 mediów naraz – tłumaczył gość.

Początek pomiarów powinien nastąpić w przyszłym roku, a pełny panel uruchomiony do końca 2019 r. - Chcemy, żeby od 2020 r. te dane były dostępne – podał Olszewski.

- Panel będziemy uzupełniać danymi ze ścieżki zwrotnej. Np. informacjami, która pochodzi od dekoderów satelitarnych – dodał.

Gość zaznaczył, że rynek oczekuje nowoczesnych badań i rozwiązań. - W tę stronę chcemy zmierzać – zaznaczył.

