Biden cofa zakaz Trumpa. TikTok i WeChat mogą odetchnąć

TikTok, który ma ponad 100 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych, to jedna z aplikacja, które mocno zyskały na popularność po wybuchu pandemii COVID-19. Jest niezwykle popularna wśród dzieci i nastolatków. WeChat, który został pobrany co najmniej 19 milionów razy przez użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, to chiński komunikator internetowy i portal społecznościowy stworzony przez firmę Tencent Inc.