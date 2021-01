Hajdarowicz: Mój biznes został sparaliżowany

Grzegorz Hajdarowicz w wywiadzie dla Interii podtrzymuje, że jego celem jest rozwijanie Gremi Media (wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”) we współpracy z zapraszanymi do akcjonariatu partnerami, jednak spór z CNT z KCI, właścicielem prawie 76 proc. papierów Gremi Media, utrudnia rozmowy.

- Rozumiem, że jak dwóch przedsiębiorców się spiera, to jeden musi mieć powód, motyw. Ale nie może być powodem żądanie zapłaty drugi raz kwoty, którą zapłaciłem półtora roku wcześniej w 2019 roku! Giełdowa spółka KCI zapłaciła giełdowej spółce CNT blisko 5,4 mln zł, co CNT ma zresztą w swoich sprawozdaniach – zauważa krakowski przedsiębiorca.

Hajdarowicz podkreślił, że w wyniku działań CNT rachunki maklerskie KCI są nadal zablokowane przez komornika. Oznacza to brak możliwości dysponowania papierami Gremi Media.

- Czekam na reakcję organów państwa, co do tej pory jeszcze nie nastąpiło. Wiem, że dręczy nas pandemia, ale jakoś w tym samym czasie wobec mojej spółki wydano w ciągu kilku dni nakaz zapłaty i w ciągu paru dni zajęto jej cały majątek, a teraz nie ma nikogo, kto by się tym zajął? Nie rozumiem, czemu komornik nie podjął tu jeszcze niezbędnych działań. Tego zabezpieczenia nie powinno być w ogóle, bo jak miałbym płacić drugi raz z tego samego tytułu te same pieniądze. Będę się domagał zdjęcia zabezpieczenia. W tym roku mija 30 lat mojej działalności gospodarczej i myślę, że dam sobie radę. Ale z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić, by nawet potężni przedsiębiorcy tak traktowali innych ludzi. To jest niezgodne z jakąkolwiek etyką biznesową – mówi Hajdarowicz.