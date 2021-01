Złote Spinacze 2020 rozdane

Znamy zwyci瞛c闚 XVIII edycji konkursu Z這te Spinacze organizowanego przez Zwi頊ek Firm Public Relations. Jury przyzna這: 21 Z這tych, 32 Srebrne oraz 26 Br頊owych Spinaczy, w 章cznie 33 kategoriach konkursowych. Tytanowy Spinacz dla Najlepszego w konkursie trafi do Grupy Komunikacja Plus, natomiast tytu kampanii PR XX-lecia otrzyma projekt Og鏊nopolski Program dla M這dzie篡 Mam Haka na Raka.

Og這szenie wynik闚 oraz rozdanie nagr鏚 przyznanych w XVIII edycji konkursu odby這 si 28 stycznia. Ze wzgl璠闚 epidemicznych, po raz pierwszy w historii, gala zosta豉 zorganizowana ca趾owicie w formule online, a poprowadzili j wsp鏊nie Ma貪orzata Mejer, Przewodnicz鉍a Jury, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Procter & Gamble oraz Adam Jarosz, prezes ZFPR. O nominacjach i przyznanych nagrodach zdecydowa這 Jury z這穎ne z ponad 80 os鏏, kt鏎e obradowa這 w szeciu grupach jurorskich. W tej edycji konkursu, z okazji 20-lecia powstania Zwi頊ku Firm Public Relations uruchomiona zosta豉 jubileuszowa kategoria Kampania PR XX-lecia. Jej celem by這 przypomnienie projekt闚, kt鏎e mia造 szczeg鏊ny wp造w na rozw鎩 polskiej bran篡 PR, a tak瞠 na profesjonalne postrzeganie praktyki public relations. Na podstawie sumarycznego werdyktu wszystkich szeciu grup jurorskich, ta wyj靖kowa nagroda zosta豉 przyznana: Hill+Knowlton Strategies, GSK, Polskiej Unii Onkologii oraz Fabryce Komunikacji Spo貫cznej za projekt Og鏊nopolski Program dla M這dzie篡 Mam Haka na Raka". Ju po raz trzeci w historii konkursu przyznana zosta豉 tak瞠 nagroda redakcji rp.pl, kt鏎 otrzyma造: Fundacja RaknRoll. Wygraj 砰cie!, Avon Cosmetics Polska, Garden of Words, DDB Warszawa, PHD za projekt Dzie na U. Nagrod wr璚zy Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Podczas gali przyznany zosta r闚nie Tytanowy Spinacz dla Najlepszego w konkursie. Na podstawie przygotowanego przez organizatora rankingu podmiot闚 nagrodzonych w tej edycji konkursu, po raz pierwszy ta nagroda trafi豉 do Grupy Komunikacja Plus. - Tegoroczna edycja pokazuje przede wszystkim, 瞠 cho bardzo wa積e jest to, dok鉅 idziemy, najwa積iejsze jest, kto nam w tej drodze towarzyszy. Efekty wi瘯szoci zg這szonych przez nas projekt闚 wypracowywalimy przez lata, rami w rami z naszymi klientami. Bez w靖pienia nie by這by Tytanowego Spinacza bez tytanicznego wysi趾u ca貫go zespo逝 Komunikacji Plus i zaufania po stronie partner闚, za co ka盥emu z osobna bardzo dzi瘯uj - Tomasz Alberski, Managing Partner w Grupie Komunikacja Plus.

Lista wszystkich nagrodzonych projekt闚 Kategorie g堯wne: PR korporacyjny ZΜTO Koleje Dolnol零kie na dobrych torach / Grupa Komunikacja Plus, Koleje Dolnol零kie BR刊 Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajaj technologi / Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Kawa貫k wiata - Media PR produktu ZΜTO Concept Merliniego Konkurs KOΜ na Projekt ζzienki / Monday - agencja komunikacji, KOΜ Grupa Geberit SREBRO Death Stranding/ MSL, PlayStation Polska BR刊 Bezpieczne zakupy w pandemii z us逝g KiedyDoSklepu.pl / Mastercard, Solski Communications, Isobar (dentsu Polska) Issue management i komunikacja kryzysowa ZΜTO Test na prodzie i zaskakuj鉍y rebranding mBanku na 氾 / mBank SREBRO Pomoc turystom biura podr騜y Neckermann/Thomas Cook / Mondial Assistance

Advocacy i Public Affairs ZΜTO Zachowanie rolniczego charakteru p責.-zach. Wielkopolski / Grupa Komunikacja Plus, Stowarzyszenie Przedsi瑿iorczo dla Ekologii SREBRO Inicjatywa bran篡 spotka, wydarze i turystyki Tugether / Rada Przemys逝 Spotka i Wydarze (TUgether), Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR BR刊 Uwaga, dziura w Tarczy!/ Konfederacja Lewiatan Kampania spo貫czna ZΜTO #WzywamyPosi趾i / Inicjatywa Obywatelska #WzywamyPosi趾i, 2vision, East Eventz, comu:comu., Sztengreber, Muzk Management, Motyw Studio, EVENTAGE SREBRO BEZ JAJ / OLX, 180 HEARTBEATS + JUNG V MATT BR刊 ANTYSMOG SONG / OLX, F25 PRODUCTION HOUSE, 23HEROES PR pro bono ZΜTO Ostatnie Chwile Szczcia Puckie Hospicjum / 38 Content Communication, Puckie Hospicjum pw. w. Ojca Pio SREBRO ZPPHiU vs C-19 w kampanii #ratujmypolskiemiejscapracy / Lighthouse, Zwi頊ek Polskich Pracodawc闚 Handlu i Us逝g SREBRO Zosta z muzyk/ Projekt PR Covid-19 PR response ZΜTO Komunikacja kryzysowa Intel Extreme Masters Katowice 2020 / d*fusion communication, ESL Polska SREBRO Blisko mimo wszystko! Biedronka umacnia relacje w pandemii / Biedronka - Jeronimo Martins Polska, Hill+Knowlton Strategies

BR刊 Bezpieczne zakupy w pandemii z us逝g KiedyDoSklepu.pl / Mastercard, Solski Communications, Isobar (dentsu Polska) BR刊 Kino 2020 - Pierwszy Festiwal Film闚 w Czasie Kwarantanny / 38 Content Communication, TVN Discovery

Komunikacja wewn皻rzna ZΜTO Brilliant in Quality / Grupa Komunikacja Plus, 3M Global Service Center Poland SREBRO NiecodzieNNa dawka informacji o tym, co wa積e i ciekawe / Nationale Nederlanden Event komercyjny BR刊 POCI乎 DO ZMIAN / Master Brand, BNP Paribas Bank Polska 10. Event spo貫czny SREBRO OLX LECIMY Z POMOC / OLX BR刊 Najpi瘯niejsza dom闚ka wiata / Fundacja Wielka Orkiestra wi靖ecznej Pomocy, Boscata, Mastercard BR刊 Rolling2Zwrotnik - wyprawa rowerowa ludzi po nowotworze. / Human Signs, Fundacja Rak'n'Roll. Wygraj 砰cie! 11. Launch produktu, us逝gi lub firmy SREBRO Power Plant nie lekcewa pot璕i rolinnej mocy! / Good One PR SREBRO Let Creators Be Creators ConceptD laptopy dla tw鏎c闚 / Acer Polska BR刊 Launch oferty konwergentnej, czyli Nowy Sezon w T-Mobile / 24/7Communication, T-Mobile Polska

12. Sustainability i CSR Communications SREBRO FASOFF / MOSQI.TO, KOMPANIA PIWOWARSKA BR刊 Ty nie zauwa篡sz. rodowisko tak / 24/7Communication, McDonald's Polska 13. PR miejsca, miasta lub regionu ZΜTE Stocznia Gda雟ka warta UNESCO! / 38 Content Communication, Narodowy Instytut Dziedzictwa SREBRO Zachowanie rolniczego charakteru p責.-zach. Wielkopolski / Grupa Komunikacja Plus, Stowarzyszenie Przedsi瑿iorczo dla Ekologii SREBRO Najwi瘯szy w Polsce hybrydowy festiwal literacki / Projekt PR, Goyki3 ArtInkubator BR刊 Budujemy najwi瘯szy most wiata z Wroc豉wia do Indii / Grupa Komunikacja Plus, Konsulat Honorowy Republiki Indii 14. Social media ZΜTO Najpi瘯niejsza dom闚ka wiata / Fundacja Wielka Orkiestra wi靖ecznej Pomocy, Boscata, Mastercard SREBRO Test na prodzie i zaskakuj鉍y rebranding mBanku na 氾 / mBank BR刊 Mowa Mi這ci / Outriders, Laska Nebeska 15. Business-to-Business PR SREBRO TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA RYNKU OPTYCZNEGO / Made in PR, Grupa Essilor BR刊 Lider e-zdrowia 2019 / Centrum e-Zdrowia

16. PR finansowy i relacje inwestorskie SREBRO Craft-funding Janusza Palikota / Crowdway.pl, Janusz Palikot, Agencja Hello PR, MarkNeting BR刊 Mazurska Manufaktura Alkoholi - kraft to nie tylko piwo! / Good One PR, Mazurska Manufaktura Alkoholi 17. Media Relations ZΜTO Volkswagen nap璠za elektromobilno w Polsce / Volkswagen, OneMulti, InsightOut Lab SREBRO Jak utrzyma uwag medi闚 w czasach dominacji jednego tematu / Biedronka - Jeronimo Martins Polska, Hill+Knowlton Strategies SREBRO Lifestyle 100% earned. Zawodowy styl 篡cia Pracuj.pl / Linkleaders, Grupa Pracuj 18. Employer Branding ZΜTO Dobra robota! w Electrolux - strategia EB dla 5 fabryk / Grupa Komunikacja Plus, Electrolux SREBRO Kampania Capgemini Mi璠zy Innymi / Fabryka Komunikacji Spo貫cznej, Capgemini Polska BR刊 Evolve. Advance. Well cheer you on / UBS, MJCC 19. Content marketing - branded content ZΜTO ZDARZYΜ SI NAJLEPSZYM / OLX, F25 Production House, 180HEARTBEATS + JUNG V MATT SREBRO Kryptonim S.E.S.J.A / Monday - agencja komunikacji BR刊 ORLEN: Cud nad Wis章 / PR 510, MyPlace 20. Custom Publishing ZΜTO Samob鎩stwa najm這dszych. Chcielibycie o tym nie s造sze / Pan Pikto, Fundacja Wielog這su SREBRO Magazyn UPstream: reporta dwigni PR-u / Nowy Styl BR刊 NiecodzieNNik TV poleca si do porannej kawy! / Nationale Nederlanden

Kategorie sektorowe: Technologia, IT, telekomunikacja BR刊 Launch oferty konwergentnej, czyli Nowy Sezon w T-Mobile / 24/7Communication, T-Mobile Polska BR刊 Let Creators Be Creators ConceptD laptopy dla tw鏎c闚 / Acer Polska Finanse SREBRO #zdalnidopomocy / 24/7Communication, ING Bank l零ki SREBRO Szczepionka na dezinformacj" / Santander Bank Polska SREBRO Bezpieczne zakupy w pandemii z us逝g KiedyDoSklepu.pl / Mastercard, Solski Communications, Isobar (dentsu Polska) Uroda, higiena i wellness SREBRO #ChceDoSalonu / Remarkable Ones, Versum

Moda i styl 篡cia ZΜTO ZPPHiU vs C-19 w kampanii #ratujmypolskiemiejscapracy / Lighthouse, Zwi頊ek Polskich Pracodawc闚 Handlu i Us逝g Kultura i media ZΜTO Najpi瘯niejsza dom闚ka wiata / Fundacja Wielka Orkiestra wi靖ecznej Pomocy, Boscata, Mastercard SREBRO Kino 2020 - Pierwszy Festiwal Film闚 w Czasie Kwarantanny / 38 Content Communication, TVN Discovery BR刊 Cartoon Network B鉅 kumplem, nie dokuczaj / Turner Broadcasting System, dotrelations, Stor9

Medycyna i zdrowie ZΜTO Dzie na U / Fundacja RaknRoll. Wygraj 砰cie!, Avon Cosmetics Polska, Garden of Words, DDB Warszawa, PHD SREBRO #PowiedzJak / MSL, Fundacja Nutricia BR刊 #Stopfejkfriends / Fabryka Komunikacji Spo貫cznej Sport, turystyka i rekreacja BR刊 Budujemy najwi瘯szy most wiata z Wroc豉wia do Indii / Grupa Komunikacja Plus, Konsulat Honorowy Republiki Indii Nieruchomoci, budownictwo, dom i wn皻rze SREBRO Concept Merliniego Konkurs KOΜ na Projekt ζzienki / Monday - agencja komunikacji, KOΜ Grupa Geberit BR刊 Lepiej bez smogu / ISOVER Saint-Gobain BR刊 Skanska jako lider na polskim rynku nieruchomoci biurowych / Grupa Komunikacja Plus, Sp馧ka biurowa Skanska Przemys i infrastruktura ZΜTO Grupa Impel na pierwszej linii frontu walki z Covid-19 / Impel SREBRO NIE OCZERNIAJ G紑NIKA. STOP HEJTOWI / Agencja Reklamowa ArtGroup SREBRO

Dobra robota! w Electrolux - strategia EB dla 5 fabryk / Grupa Komunikacja Plus, Electrolux 10. Motoryzacja i transport SREBRO IZERA. Elektryk made in Poland! / 38 Content Communication, ElectroMobility Poland, Dont Worry 11. NGO i sektor publiczny ZΜTO Zachowanie rolniczego charakteru p責.-zach. Wielkopolski / Grupa Komunikacja Plus, Stowarzyszenie Przedsi瑿iorczo dla Ekologii BR刊

Unia Owocowa: Tarcza antykryzysowa i WPR dla sadownik闚 / Procontent, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutor闚 Owoc闚 i Warzyw Unia Owocowa

Kategorie specjalne: Efektywno ZΜTO Zachowanie rolniczego charakteru p責.-zach. Wielkopolski / Grupa Komunikacja Plus, Stowarzyszenie Przedsi瑿iorczo dla Ekologii

Research&Insight ZΜTO Volkswagen nap璠za elektromobilno w Polsce / Volkswagen, OneMulti, InsightOut Lab

Kampania PR XX-lecia: Og鏊nopolski Program dla M這dzie篡 Mam Haka na Raka / Hill+Knowlton Strategies, GSK, Polska Unia Onkologii, Fabryka Komunikacji Spo貫cznej Tytanowy Spinacz: Grupa Komunikacja Plus Nagroda redakcji rp.pl: Dzie na U / Fundacja RaknRoll. Wygraj 砰cie!, Avon Cosmetics Polska, Garden of Words, DDB Warszawa, PHD