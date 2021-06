Ryan Crouser nowym rekordzistą świata w pchnięciu kulą

Poprzedni rekord (23.12 m) miał aż 31 lat, należał od roku 1990 także do Amerykanina Randy Barnesa. Bardzo długo rekord ten uznawany był za wręcz niemożliwy do pobicia, bowiem Bares ustanowił go w innej epoce, gdy kontrole antydopingowe nie były tak rygorystyczne. Kolejne pokolenia kulomiotów nawet się do niego nie zbliżały. Złote medale olimpijskie gwarantowały wyniki dużo gorsze (Rio 2016 - Crouser 21.59 m; Londyn 2012 - Tomasz Majewski - 21.89 m; Pekin 2008 - Tomasz Majewski - 21.51; Ateny 2004 - Adam Nelson - 21.16 m; Sydney 2000 - Arsi Harju - 21.29 m). Barnes tuż po ustanowieniu rekordu świata został zdyskwalifikowany za doping (sterydy anaboliczne).

W Eugene Crouser wyprzedził mistrza świata Joe Kovacsa (22.34 m) oraz Paytona Otterdahla (21.92) i ta trójka pojedzie do Tokio, by rywalizować m.in. z Polakami Konradem Bukowieckim i Michałem Haratykiem.