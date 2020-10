Tomasz P. Terlikowski: Koniec Kościoła, jaki znaliśmy Fotorzepa, Piotr Guzik

Gdy umarł św. Jan Paweł II, moja najstarsza córka miała niespełna dwa lata. I pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, było, że w pewnym sensie jej współczuję, bo dla niej „to, co nam się przydarzyło" z papieżem z Polski, będzie tylko przeszłością. Nie doświadczy wzruszeń związanych z pielgrzymkami do ojczyzny, nie usłyszy papieża mówiącego piękną polszczyzną, nie będzie miała możliwości usłyszeć „katechezy dziejów". Dla niej Jan Paweł II będzie historią, taką, jak dla mnie byli Jan XXIII czy Paweł VI. Nie przyszło mi jednak wówczas do głowy, że moje dzieci nie doświadczą już Kościoła, jaki znałem. Pełnego ludzi, dynamicznego, ale także pokazującego (często za sprawą św. Jana Pawła II), jak rozliczać się ze swoimi grzechami, jak iść do przodu, jak budować prawdziwą solidarność.