Nauczanie jest zdalne, ale rekolekcje w kościele

W szkole w Michałówce pod Garwolinem uczy się kilkuset uczniów. Dziś mieli oni skrócone lekcje zdalne. Nauka odbywała się tylko do godz. 11.30.

"W dniu 18 grudnia o godz. 12 w kościele parafialnym w Miętnem odbywają się rekolekcje dla dzieci. Aby umożliwić skorzystanie z nich dzieciom, zajęcia do godz. 11.30 będą prowadzone on-line, zaś po tej godzinie nauczyciele wyślą materiały dla uczniów w zadaniach domowych do samodzielnej realizacji" – poinformowała szkoła w Librusie.

Sama parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem informuje że „ze względu na ograniczenia sanitarne udział dzieci we Mszach św. jest możliwy tylko pod opieką osoby dorosłej".

Odwołanie lekcji zdalnych, by dzieci mogły pójść na nauczanie do kościoła poruszyło lokalną społeczność.

"Przecież dzieci do 16 lat nie mogą same z domu wychodzić. I tu nie chodzi o to, że mam coś przeciwko rekolekcjom, bo nie mam, ale o rozsądek i logikę" - napisał czytelnik portalu.