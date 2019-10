Mural patriotyczny może być piękny

W tle znalazł się słynny kościół św. Augustyna, jeden z nielicznych, które ocalały w czasie wojny. To symboliczne, bo chcemy podkreślić, że tam, gdzie króluje egoizm, może być tylko wojna i ruina. Tym, co buduje, jest mądra, dojrzała relacja z drugim człowiekiem. Będzie to zatem mural zapraszający do refleksji, przypominający o głębszym wymiarze rzeczywistości.