Święta z ograniczeniami. Biskupi przygotowują wytyczne

Kościoły pozostaną otwarte, ale biskupi przygotowują wytyczne na Wielkanoc.

Od soboty, 20 marca, w całej Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią. Zamknięte są szkoły, kina, teatry, restauracje, galerie handlowe. Rząd nie zdecydował się – tak jak było to w marcu ub. roku – zamknąć kościołów. Zgodnie z przepisami liczba uczestników nabożeństw uzależniona jest od powierzchni świątyni – limit to 1 osoba na 15 mkw. Krzywa zachorowań idzie jednak w górę (w ostatnich dniach codziennie odnotowywano ponad 27 tys. nowych zakażeń). Część lekarzy oraz polityków apeluje o to, by kościoły zamknąć. Poniżej dalsza część artykułu

– W sytuacji, jaką mamy, przy lawinowo rosnącej liczbie zakażonych, przy coraz bardziej niewydolnej i niedającej sobie rady z liczbą chorych służbie zdrowia, bezwzględnie powinna zapaść decyzja o zamknięciu kościołów – mówił kilka dni temu w rozmowie z Onetem gen. Andrzej Trybusz, były główny inspektor sanitarny, i sugerował, by biskupi powstrzymali wiernych przed wizytą w świątyniach, zwłaszcza przy okazji Wielkanocy.

Z podobny apelem wystąpili także posłowie Lewicy. – Apelujemy o to, żeby biskupi wykazali się empatią w stosunku do obywateli i zamknęli na czas podwyższonych statystyk (nowy zakażeń) kościoły – mówi poseł Maciej Kopiec.

Bez procesji Z informacji „Rz" wynika, że choć ze strony Konferencji Episkopatu Polski (KEP) można spodziewać się komunikatu z prośbą do księży oraz wiernych, by stosowali się do przepisów i zaleceń służb sanitarnych, to sami kościołów zamykać nie będą. Decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń mają podejmować poszczególni biskupi. Kilka dni temu dostali już wskazówki dotyczące Wielkanocy przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, które opracowano w oparciu o wytyczne Watykanu.

Dokument zaleca m.in. kontrolę liczby osób biorących udział w nabożeństwach czy konieczność częstej dezynfekcji rąk przez księży. Zaleca się, by w Wielki Czwartek zrezygnować z tradycyjnego obmycia nóg, a w Wielki Piątek z całowania krzyża przez wszystkich wiernych – może to tylko zrobić jedynie celebrans. Zaleca się także ograniczenie procesji (np. w Niedzielę Palmową czy rezurekcji) tylko do asysty – wierni powinni zostać na swoich miejscach.

Część diecezji już przygotowała swoje wytyczne dla proboszczów, inne jeszcze nad tym pracują.

– Nasze kościoły są odpowiednio przygotowane dla wiernych w związku z pandemią i bezpieczne. Częsta dezynfekcja, odpowiednie środki dezynfekujące dla wiernych, wyznaczone miejsca w ławkach – zapewnia „Rz" ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji krakowskiej. – Jeśli chodzi o święta Triduum Paschalnego w najbliższym czasie zostaną wysłane do księży promemoria, w których będą odpowiednie zalecenia – dodaje.

Prace nad wytycznymi trwają także w diecezji warszawsko-praskiej, a także bielsko-żywieckiej. – Kilka dni temu mieliśmy naradę w tej sprawie i pracujemy nad konkretami – mówi „Rz" bp Roman Pindel, ordynariusz bielsko-żywiecki.

Z kolei abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, już takie wskazówki opracował.

– Proboszczowie są zobligowani do informowania o dopuszczalnej liczbie wiernych mogących przebywać w kościele, a także o obowiązku używania maseczek oraz zachowania właściwego dystansu. Regularnie przypominamy także o obowiązującej dyspensie od obowiązku udziału w Mszy Świętej w niedzielę i święta, a także o możliwości korzystania z transmisji mszy św. w telewizji, radiu lub internecie – mówi nam ks. dr Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji, i dodaje, że – podobnie jak w zeszłym roku – w diecezji nie będzie błogosławienia pokarmów w Wielką Sobotę. Wierni będą zachęcani do uroczystej modlitwy z błogosławieństwem potraw na wielkanocnym stole w gronie rodzinnym.

Trzeba rozwagi Biskup Zbigniew Kiernikowski z Legnicy decyzję w sprawie święcenia pokarmów zostawia z kolei rozeznaniu proboszczów, ale zaleca, by robić je na zewnątrz świątyń, a także zwiększyć częstotliwość święcenia.