Papież Franciszek: Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy braterstwa

Ojciec Święty zacytował na wstępie słowa proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. Przypomniał, że narodziny są zawsze źródłem nadziei, a Dziecię Jezus narodziło się dla wszystkich, dla całej rodziny ludzkiej. Dzięki niemu możemy mieć synowską relację z bogiem i wszyscy możemy się nawzajem nazywać i naprawdę być braćmi.

Papież zaznaczył, że chodzi o braterstwo „oparte na prawdziwej miłości, zdolnej do spotkania drugiego, który jest inny niż ja, do współczucia jego cierpieniom, do zbliżenia się do niego i do zaopiekowania się nim, nawet jeśli nie jest z mojej rodziny, mojej grupy etnicznej, mojej religii”. Dodał, że dotyczy to również stosunków między narodami i państwami.

Franciszek zachęcił do troski o najsłabszych, chorych i tych wszystkich, którzy znaleźli się bez pracy lub przeżywają poważne trudności z powodu ekonomicznych następstw pandemii.