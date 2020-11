Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o tym czy kard. Dziwisz ukrywał pedofilię

Ksiądz Isakowicz-Zaleski zwrócił przy tym uwagę, że opublikowany 10 listopada watykański raport ws. kardynała Theodore'a McCarrick, wydalonego przez papieża Franciszka ze stanu duchownego w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, "też wymienia postać kard. Dziwisza". - Nikt tutaj w Polsce nie jest władny to ocenić - dodał.

- W watykańskim raporcie rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, jest to, że McCarrick który ubiegał się o urząd arcybiskupa w Waszyngtonie, pisze nie do papieża, nie do Kongregacji ds. Biskupów, nawet nie do nuncjusza papieskiego, ale do osobistego sekretarza Jana Pawła II i wykorzystuje taką ścieżkę bardzo nieformalną - zauważył ksiądz Isakowicz-Zaleski.

- Nie wiadomo co było bezpośrednim powodem zmiany decyzji Jana Pawła II w tej sprawie. List był jednak przełomem - dodał duchowny.

- To stawia duży znak zapytania jeśli chodzi o to, w jaki sposób inne nominacje miały miejsce - podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.